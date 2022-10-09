Borçlarını ödeyemediği için el konulan Onur Air’e ait TC-OEA kuyruk tescilli Airbus A321 modelindeki yolcu uçağı, İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından internet üzerinden satışa sunuldu.
AÇIK ARTIRMA USÜLÜ İLE SATILACAK
Uçağın birinci açık artırması 26 Ekim 2022 tarihinde saat 11.40-11.45 arasında Yenişehir Mahallesi Kardelen Sokak No:10 Pendik, İstanbul adresinde yapılacak. Uçak satılmadığı takdirde 27 Ekim 2022 tarihinde yine aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılacak.
80 MİLYON TL FİYAT BİÇİLDİ
Uçağın fiyatının ise 80 milyon TL'den satışa çıkarıldığı öğrenildi.
Onur Air, 250 milyon $'a Dubaili ortağa satıldı Özel havayolu şirketlerinden Onur Air, 250 milyon dolara, Enes Makine'nin kurucusu Kudret Tuncel ile Dubai asıllı İngiliz iş adamı Mehdi Shams'a satıldı.