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ABD'li dev şirket 7 bin kişiyi işten çıkaracak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;li dev şirket 7 bin kişiyi işten çıkaracak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'li tüketim malları şirketi Procter & Gamble (P&G) yeniden yapılandırma kapsamında gelecek iki yıl içinde 7 bin kişiyi işten çıkaracak.

Procter & Gamble (P&G) yöneticilerinin Paris'te düzenlenen Deutsche Bank Tüketici Konferansı'nda yaptıkları sunumda ve P&G tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, şirketin 2 yıllık yeniden yapılandırma programı başlattığı belirtildi.

Açıklamada, yapılandırma kapsamında şirketin mevcut üretim dışı iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ine denk gelen, yaklaşık 7 bin pozisyonda işten çıkarmaya gidilmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD’li şirket, yeniden yapılandırmanın 2 yıl boyunca 1,6 milyar dolara yakın masrafa yol açmasını bekliyor.

Haziran 2024 itibarıyla Procter & Gamble, dünya genelinde 108 bin kişiyi istihdam ediyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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