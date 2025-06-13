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AK Parti'den "Temmuzda en düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?" sorusuna cevap

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Parti&#039;den &quot;Temmuzda en düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?&quot; sorusuna cevap
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca emekli temmuz zammını heyecanla beklerken, kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olanlar sıfır zam riskiyle karşı karşıya. En düşük emekli maaşına temmuzda zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Emekli zammı için haziran enflasyonunun açıklanması bekleniyor. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09 zammı şimdiden garantiledi. Kesin oran ise haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.

SIFIR ZAM RİSKİ 

Bazı emekliler sıfır zam tehlikesiyle karşı karşıya. Kök maaşı 14 bin 469 TL'nin altında olanlar bu risk içinde. Bu nedenle milyonlar temmuzda en düşük emekli maaşına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

AK Parti'den

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME OLACAK MI?

Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den dikkat çeken bir acıkama geldi. "En düşük emekli maaşında düzenleme olacak mı?" sorusuna cevap veren Güler, "Şu an gündemde değil. Herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

AK Parti'den

HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR 

Temmuz'un 3'ünde açıklanacak haziran enflasyon verisinin beklendiğini belirten Güler, "Bu rakamlar ortaya çıktıktan sonra o günkü şartlarda ilgili bakanlarımızla geçen yıllarda olduğu görüşme olacaktır. Ama şuanda henüz bir görüşme herhangi bilgilendirme bizim tarafımızda yer almıyor." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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