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Haberler > Ekonomi > Alaçatı'da saç sakal tıraş ücreti akıllara durgunluk verdi

Alaçatı'da saç sakal tıraş ücreti akıllara durgunluk verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alaçatı&#039;da saç sakal tıraş ücreti akıllara durgunluk verdi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çeşme-Alaçatı'da erkeklerin tıraş tarifesi akıllara durgunluk verdi. Turizm bölgesinde bazı berberlerin saç ve sakal kesimini 2 bin liraya yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye genelinde turizm bölgelerinden gelen fiyat tarifeleri akıllara durgunluk vermeye devam ediyor. Fahiş fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Çeşme-Alaçatı'da bu kez de berber ücretleri gündem oldu.

ALAÇATI'DA 2 BİN LİRAYA TIRAŞ 

Gazeteci Uğur Dündar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, turizm bölgesinde saç sakal ücreti 2 bin lira. Dündar konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı: 

"Çeşme-Alaçatı'da saç sakal traşını 2 bin liraya yapan berber-kuaför var!

Yanlış okumadınız, saç-sakal kesimi 2 bin TL!..

Artık bu enflâsyonla izah edilebilir bir durum olmaktan çıktı, şuursuzca sürdürülen furyaya dönüştü!.."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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