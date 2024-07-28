Alaçatı'da saç sakal tıraş ücreti akıllara durgunluk verdi
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Çeşme-Alaçatı'da erkeklerin tıraş tarifesi akıllara durgunluk verdi. Turizm bölgesinde bazı berberlerin saç ve sakal kesimini 2 bin liraya yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye genelinde turizm bölgelerinden gelen fiyat tarifeleri akıllara durgunluk vermeye devam ediyor. Fahiş fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Çeşme-Alaçatı'da bu kez de berber ücretleri gündem oldu.
ALAÇATI'DA 2 BİN LİRAYA TIRAŞ
Gazeteci Uğur Dündar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma göre, turizm bölgesinde saç sakal ücreti 2 bin lira. Dündar konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:
"Çeşme-Alaçatı'da saç sakal traşını 2 bin liraya yapan berber-kuaför var!
Yanlış okumadınız, saç-sakal kesimi 2 bin TL!..
Artık bu enflâsyonla izah edilebilir bir durum olmaktan çıktı, şuursuzca sürdürülen furyaya dönüştü!.."
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi