Antalya Havalimanı’ndan yeni rekor! Bakan Uraloğlu paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçak trafiğiyle rekor kırıldığını ifade etti.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından Antalya Havalimanı'nda kırılan rekora ilişkin paylaşım yaptı.

Havalimanının yeni bir rekor kırdığını aktaran Uraloğlu, "22 Haziran'da 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçak trafiğiyle yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

DHMİ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin de "Antalya Havalimanı’mızda rekor kırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

X hesabından açıklama yapan Keskin, şöyle konuştu:

"22 Haziran 2024 Cumartesi günü dış hatlarda 1.031, iç hatlarda 144 olmak üzere toplamda 1.175 uçak trafiği ile bu yılın rekoru kırıldı.

Aynı gün dış hatlarda 178.961, iç hatlarda 20.790 olmak üzere toplam 199.751 yolcuya hizmet verilerek bu yılın en yüksek sayısına ulaşıldı.

Yolcu ve uçak trafiklerinin her geçen gün arttığı havalimanlarımızda uluslararası standartların üzerinde 7/24 hizmet vererek bu rekorların gerçekleşmesinde emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."