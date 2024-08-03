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Araç sahipleri müjde! Tarih belli oldu, benzine indirim geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıtta beklenen oluyor. 6 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine büyük bir indirim bekleniyor. Peki benzindeki fiyat düşüşü ne kadar olacak? Benzinin litresi kaç liraya gerileyecek? İşte detaylar...

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatının 77 dolara kadar düşmesiyle akaryakıta indirim göründü.

BENZİNE BÜYÜK İNDİRİM

Benzine 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin ardından benzinin litresi şehirlere göre 43-44 lira seviyelerine gerileyecek. 

3 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 45.20 TL
İstanbul (Anadolu): 45.08 TL
Ankara: 45.76 TL
İzmir: 46.19 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 43.64 TL
İstanbul (Anadolu): 43.57
Ankara: 44.24 TL
İzmir: 44.75 TL

OTO GAZ

İstanbul (Avrupa): 22.94 TL
İstanbul (Anadolu): 22.39 TL
Ankara: 22.94 TL
İzmir: 22.64 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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