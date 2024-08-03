Araç sahipleri müjde! Tarih belli oldu, benzine indirim geliyor

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Ağustos 2024 10:17 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 10:45 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıtta beklenen oluyor. 6 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine büyük bir indirim bekleniyor. Peki benzindeki fiyat düşüşü ne kadar olacak? Benzinin litresi kaç liraya gerileyecek? İşte detaylar...