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Bakan müjdeyi verdi! 1.2 milyar liralık ödeme hesaplara yatırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan müjdeyi verdi! 1.2 milyar liralık ödeme hesaplara yatırıldı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile ilgili müjdeli bir haber verdi. Bakan Göktaş, mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon liralık ödemenin hesaplara yatırıldığını söyledi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Bu doğrultuda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini bildiren Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade etti.

"1 MİLYAR 227 MİLYON LİRAYI HESAPLARA YATIRDIK" 

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 227 milyon lira tutarındaki Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık.” açıklamasında bulundu.

Bakan müjdeyi verdi! 1.2 milyar liralık ödeme hesaplara yatırıldı - 1. Resim

Sosyal Ekonomik Destekle ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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