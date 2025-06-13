Belediyeden askere gidecek gençlere maddi destek! Son başvuru tarihi 1 Temmuz

Balıkesir'de askere gidecek gençler için önemli bir karar alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, vatani görevini yerine getirecek ihtiyaç sahibi gençlere 5'er bin TL maddi destek yapılacağını duyurdu. İşte detaylar...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal desteklerine bir yenisini daha ekledi. Belediye bu kez askere gidecek gençlere yönelik bir destek açıkladı.

"5 BİN TL MADDİ DESTEKTE BULUNACAĞIZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, askere gidecek gençlere 5'er bin TL maddi destek sağlayacaklarını söyledi. Akın, "Bizim kültürümüzde asker ocağı, peygamber ocağıdır. Vatani görevini yapacak yiğitlerimizin bir nebze yanında olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek sosyal belediyeciliğin asli görevlerindendir. Bu nedenle 6 ay temel askerlik görevini yapacak ve ihtiyaç sahibi olan kahramanlarımıza 5 bin TL maddi destekte bulunacağız." ifadelerini kullandı.

https://x.com/ahmetakin/status/1932829519636836362

SON BAŞVURU TARİHİ 1 TEMMUZ

5 bin TL tutarındaki nakdi yardım 6 ay temel askerlik hizmeti yapacak ve ekonomik durumu yetersiz olan gençler için geçerli olacak.

Söz konusu destekten yararlanmak isteyen vatandaşların, başvurularını 1 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği bildirildi.

Belediye, yardım programıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler için 444 40 10 numaralı çağrı merkezi üzerinden destek sağlanacağını duyurdu.