Belediyeden büyük jest! 65 yaş üstüne ücretsiz oldu

Tokat Belediyesi'den dikkat çeken bir hamle geldi. Belediye, 65 yaş üstü kadınlara ücretsiz kuaför hizmeti sunmaya başladı.

Tokat Belediyesi, sosyal ve üretken belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. 65 yaş üzeri kadınlar için ücretsiz kuaför hizmeti başladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada ücretsiz kuaför hizmetinin Gülbaharhatun ve Behzat BELMEK merkezlerinde verileceği belirtilerek, tüm 65 yaş üzeri kadınların davetli olduğu ifade edildi.

"TOPLUMUMUZUN HER KESİMİNE DOKUNAN HİZMETLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Üretken Belediyecilik anlayışımızla, toplumumuzun her kesimine dokunan hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Kıymetli büyüklerimizin kendilerini iyi hissetmeleri, mutlu olmaları ve sosyal hayata daha güçlü katılmaları için bu hizmeti başlattık. Gülbaharhatun ve Behzat Belmek merkezlerimize bekliyoruz. Onların duaları, hayırları ve memnuniyeti bizim en büyük motivasyonumuz" dedi.

Başkan Yazıcıoğlu Tokat Belediyesi’nin üretken, insan odaklı ve çözüm üreten hizmetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.