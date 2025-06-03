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Haberler > Ekonomi > Biletler pahalı mı ucuz mu? İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu

Biletler pahalı mı ucuz mu? İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk başladı. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyenler otogarın yolunu tuttu. Yolcuların bilet fiyatlarını pahalı bulduğunu belirten Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Musa Çaktır, "Enflasyona bakıldığında fiyat artışı normal. Biz devlet tarafından denetleniyoruz. Bilet fiyatlarını faza kesemeyiz çünkü fazla kesersek anında sistemde gözüküyor. Bunların cezaları var" dedi.

Bayram tatilinin uzatılmamasına rağmen, kentteki otogarlarda dünden itibaren yolcu hareketliliği başladı. Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, otogarlarda hareketlilik oluşturdu. Asıl yoğunluğun bu akşam ve yarın yaşanması bekleniyor. Öte yandan otogarlardaki kalabalığın önceki bayrama kıyasla daha az olduğu gözlendi.

Biletler pahalı mı ucuz mu? İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu! - 1. Resim

"ENFLASYONA BAKILDIĞINDA FİYAT ARTIŞI NORMAL" 

Yoğunluğun bu akşam ve yarın yaşanmasının beklendiğini söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Musa Çaktır, "Diğer yıllara göre yoğunluk daha az gibi. Daha seyrek gözüküyor. Çünkü Kurban Bayramı tatili çok kısa. Bugünden sonra otobüs seferlerinde yüzde 100’e ulaşan oranlarla doluluk olmasını bekliyoruz. Yarından itibarıyla ek seferlerimizin daha fazla yoğun olacağına inanıyoruz. Yolcular psikolojik olarak bilet fiyatlarında zam yapıldığını düşünüyor ancak aradaki enflasyona bakıldığında fiyat artışı normal. Biz devlet tarafından denetleniyoruz. Biz bilet fiyatlarını faza kesemeyiz çünkü bilet fiyatlarını fazla kesersek anında sistemde gözüküyor. Bunların cezaları vardır. Kışın bilet fiyatlarında biraz indirim yapıyoruz. Kışın yüzde 30 oranında indirim yapıyoruz. Doluluk oranlarında da yüzde 30 indirimimizi geri çektiğimiz zaman yolcular da bilet fiyatlarında zam yaptığımızı zannediyor. Geçen sene Mardin bin 600 Türk Lirasıydı, bu sene bin 700 Türk Lirası. Enflasyon yüksek olmayınca memleketini ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız daha uygun fiyata ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Bir firmada çalışan Ünal Günde, "Şu anda fazla yoğunluk yok. Eskisine göre hiç yoğunluk yok. Şu an talep de az. 2 ya da 3 tane ek sefer açabildik" dedi.

Biletler pahalı mı ucuz mu? İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu! - 2. Resim

"HER YERDE YOĞUNLUK VAR"

Hastası olduğu için Giresun'a gideceğini söyleyen Metin Çal ise, "Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy'de bilet yok. Dolmuşla İstanbul'a geldi. Bilet aldım. Her yerde yoğunluk var" diye konuştu.

Biletini önceden aldığın söyleyen bir vatandaş, "Çoğu firma ek servis başlattı. Şu anda bilet bulmak imkansız. Biletler karaborsada. Biz biletlerimizi önceden aldığımız için sıkıntı çekmiyoruz. Ama almayan sıkıntı çekiyor. Yoğunluk olmadığı söyleniyor. Ama yoğunluk var. Fiyatlar bayramdan dolayı bir zam gördü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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