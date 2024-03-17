Borsada 'bekle-gör' havası

Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Bingöl yazdı.

Türkiye’de yerel seçimlere iki hafta kala, kredi hacminde dikkat çeken gerçekleşmeler ve buna karşılık alınan tedbirlerle karşılaşıyoruz. BDDK tarafından yayımlanan Haftalık Bankacılık Sektörü Verilerine göre toplam kredi hacmi;

-12 Ocak ile biten haftada; 11 trilyon 750 milyar TL,



-16 Şubat ile biten haftada; 12 trilyon 52 milyar TL,



-8 Mart ile biten haftada; 12 trilyon 593 milyar TL olarak gerçekleşmiş.

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