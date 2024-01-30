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    • CHP lideri Özgür Özel'den emekli maaşı için çay-simit hesabı

    En düşük emekli maaşının 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükselmesine CHP lideri Özgür Özel'den tepki geldi. Emekli maaşının asgari ücrete çıkarılması gerektiğini belirten Özgür Özel, çay-simit hesabı yaparak durumu anlattı. Özel, "Çay 15 lira, simit 10 lira toplam 25 lira. Bir öğünde 5 kişilik aile 125 liralık çay-simit, üç öğünde 375 lira, 30 günde 11 bin 250 lira" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    CHP lideri Özgür Özel&#039;den emekli maaşı için çay-simit hesabı
    CHP, Emekli, Zam, Çay, Simit, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında emekli maaşlarına ilişkin eleştiride bulundu. Emekli aylıklarında taban maaşın 10 bin TL yerine 17 bin TL olması gerektiğini söyleyen Özel, çay simit hesabı yaparak tepki gösterdi.

    EMEKLİ MAAŞI İÇİN ÇAY SİMİT HESABI

    En düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerektiğini söyleyen Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması için önerge verdiklerini söyledi. Özel şu ifadeleri kullandı:

    "Bizim grubumuz 'Yetmez ama 17 bin lira olsun' dedi, onlar '10 bin lira emekliye yeter' dedi. Bugün Ankara'da simidin 10 liradan satılıyor. Hafta içi simide zam yapıldığını ve 15 liraya satıldığını ancak hafta sonu zam geri alındı.

    CHP lideri Özgür Özel'den emekli maaşı için çay-simit hesabı

    Zamdan önceki halini kabul edelim. Çay da 15 lira, toplam 25 lira. Hesap bu. Bir çay, bir simit 25 lira. Aile beş kişilik. En düşüğünü hesaplıyoruz.

    Çay 15 lira, zammı geri çekilmiş simit 10 lira toplam 25 lira. Bir öğünde 5 kişilik aile 125 liralık çay-simit, üç öğünde 375 lira, 30 günde 11 bin 250 lira. Halkın vekillerine helal olsun. Yoksullardan oy alıp, 10 bin liraya el kaldıranlara da yazıklar olsun."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    CHPEmekliZamÇaySimit
    Haberler > Ekonomi > CHP lideri Özgür Özel'den emekli maaşı için çay-simit hesabı
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