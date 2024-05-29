Dolar yatay seyrini sürdürüyor! TL’de en yüksek getirinin adresi belli oldu!

Dolarda son dakika! 29 Mayıs dolar fiyatı bankalar arası piyasada 32,25 TL’den yeni güne başlıyor. Döviz bürolarında işlemler 31,97-32,09 TL alım ve satım aralığında devam ediyor. Yerli ve yabancı yatırımcıların TL’ye geçişi son sürat devam ederken, tahvile yatırım yapan fonlarda aylık getiri yüzde 6’ya dayandı. Bu getiri; mevduat ve para piyasası fonlarının da üzerinde gerçekleşerek, yatırımcısına en yüksek kazancı sundu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL / Ömer Faruk Bingöl- Piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken, pazartesi günü yüzde 53’e kadar yükselen gecelik faizlerin, bugün yüzde 52,24 seviyesinde bulunduğu görülüyor. TCMB, gecelik faizlerin, yüzde 50 olan politika faiz oranının üzerinde olmasına önem gösteriyor. Böylece parasal aktarım mekanizması da çalışarak, TL’ye daha fazla destek veriliyor. Bu amaçla geçen hafta zorunlu karşılık oranlarının artırılması yönünde karar alınmıştı.

29 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Dolar cephesinde ise sakin seyir devam ediyor. Hafta başında bankalar arası piyasada da 32,00 TL’nin altını gören dolar, 29 Mayıs işlemlerine 32,25 TL’ye yakın seviyelerde başlıyor. Döviz bürolarında ise fiyatlar 31,97-32,09 TL alım ve satım aralığında seyrediyor.

TL GETİRİLERİNDE SON DURUM

Son dönemde döviz kurları ve altında daha yatay seyrin öne çıkması ve borsanın da risk barındırması sebebiyle, tasarruf sahipleri, TL enstrümanlarda yüksek getiri arayışına yöneldi.

Bugün TL mevduat faizleri ortalama yüzde 52 civarında yıllık getiri vadediyor. Bu getiri, aylık bazda brüt yüzde 4,35 kazanca işaret ediyor.

Para piyasası fonlarında ise getiri son bir aylık süreçte likidite bolluğu ve gecelik faizlerde yaşanan düşüşlerle birlikte, yüzde 4,35-yüzde 4,00 aralığında geçekleşti.

TAHVİL FONLARINA DİKKAT

Dikkat çeken gelişme tahvile yatırım yapan fonlarda gözlemleniyor. Bilindiği gibi tahvil faizlerinde düşüşler yaşandıkça, bu tahvilleri önceden yüksek oranlardan alanlar daha fazla getiri elde ediyor.

Türkiye’de 2 yıllık gösterge tahvil faizi mayıs başında yüzde 45,30 seviyesine kadar yükselmişti. Ancak yabancıların tahvillere yüklü girişleri ile birlikte gösterge faiz, bugün yüzde 41,45 sınırına kadar geriledi. Bu gerileme, son 1 ayda tahvile yatırım yapan fonların daha fazla kazandırmasını beraberinde getirdi.

AYLIK GETİRİ YÜZDE 6’YA ÇIKTI

“Borçlanma Araçları Fonu” olarak bilinen tahvil fonlarında son bir aylık getiri en yüksek yüzde 6’ya kadar çıktı. İlk 5’te yer alan diğer fonların son bir aylık getirisi de %4,60 ile %5,30 arasında değişti.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre; 17 Mayıs haftası ve öncesindeki 4 haftalık dönemde yabancı yatırımcılardan Türk tahvillerine yaklaşık 5,65 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti. Bu yüklü giriş ve TÜFE’de baz etkisiyle birlikte düşüş döneminin yaklaşıyor olması, tahvil faizlerinde geri çekilmeleri de beraberinde getiriyor.