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Euro Bölgesi'nde enflasyon belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Euro Bölgesi&#039;nde enflasyon belli oldu

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustos ayında beklentilere paralel olarak yıllık bazda yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2'ye indi. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

PİYASA BEKLENTİSİYLE AYNI GELDİ 

Piyasa beklentileri de ağustosta Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,2 olması yönündeydi. Açıklanan veriler piyasa beklentileri ile aynı seviyede gerçekleşti.

EN YÜKSEK YILLIK FİYAT ARTIŞI HİZMET SEKTÖRÜNDE 

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,2 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 3 geriledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON 

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ağustosta yıllık yüzde 2,8, aylık 0,3 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon ağustosta Belçika'da yüzde 4,5, Estonya'da 3,4, Hollanda'da 3,3, Slovakya'da 3,2, İspanya'da 2,4, Fransa'da 2,2 ve Almanya'da yüzde 2 oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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