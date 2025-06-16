Gelirler giderleri aştı! Merkezi yönetim bütçesi milyarlarca lira fazla verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri mayısta 1 trilyon 325 milyar lira, giderleri 1 trilyon 89,7 milyar lira oldu. Böylece bütçe mayısta 235 milyar 229 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mayısta bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,6 artarak 1 trilyon 324 milyar 971 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 38,3 artışla 1 trilyon 89 milyar 743 milyon liraya ulaştı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ

Ocak-mayıs döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 yükselerek 4 trilyon 689 milyar 154 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 43,8 artarak, 5 trilyon 339 milyar 456 milyon lira oldu.

BÜTÇE MAYISTA FAZLA VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi, mayısta 235 milyar 229 milyon lira fazla verirken ocak-mayıs döneminde 650 milyar 302 milyon lira açık oluştu.