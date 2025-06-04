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Gören bir daha bakıyor, 1 ton 50 kilo! Dev kurbanlık bakın kaç paraya satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli Kurban Pazarı'nın en büyüğü olan 1 ton 50 kilogramlık tosun alıcısını buldu. Dev kurbanlık 310 bin TL'ye satıldı. 

Denizli’de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında hareketlilik başladı. Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda, hem üreticinin hem de alıcıların yüzü gülüyor. Denizli Kurban Pazarı'nda en büyüğü olan 1 ton 50 kilogram gelen tosun alıcısını buldu.

Gören bir daha bakıyor, 1 ton 50 kilo! Dev kurbanlık bakın kaç paraya satıldı - 1. Resim

"HERKES İLGİ GÖSTERİYORDU..."

Kurban pazarının gözdesi haline gelen tosun vatandaşların büyük ilgisini çekti. Çocuğu gibi baktığını ifade eden besici Bilal Eren, "Görüntüsü itibariyle pazarda herkes ilgi gösteriyordu ama tosunum alıcısı çıktı bizde hayırlısıyla verdik" dedi.

Gören bir daha bakıyor, 1 ton 50 kilo! Dev kurbanlık bakın kaç paraya satıldı - 2. Resim

"310 BİN TL'YE SATTIK" 

Besici Bilal Eren yaptığı açıklamada, "Hayvanımız 1 ton 50 kilo ile bu pazaryerinin en büyüğü konumunda. Bu sene ise hayvanımızı 310 bin TL’ye sattık. Çocuğumuz gibi bakıyorduk. Elimizden geldiğince güzel besledik, iyi baktık bu sene artık bizden gidiyor. Hayırlısı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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