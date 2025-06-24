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Güven endeksi hizmet sektöründe arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güven endeksi hizmet sektöründe arttı
İstatistik, Güven Endeksi, İnşaat, Ekonomi, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini paylaştı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 108,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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