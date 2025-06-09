Hasat başladı! Hem yurt içine hem de yurt dışına satılıyor

Erzincan'da erkenci kiraz hasadı başladı. Bahçelerdeki bolluk ve bereket üreticinin yüzünü güldürüyor. Erzincan’da yetişen kiraz dış ülkelere ve çevre illere satılıyor.

Erzincan'ın merkez ilçesindeki köylerde, erkenci kiraz bahçelerindeki ağaçlarda yetiştirilen kirazların dönemi geldi. Sahip olduğu mikroklima özellikleri sayesinde başta elma, kayısı, şeftali, kiraz, üzüm, armut, dut, vişne, ceviz olmak üzere çok sayıda meyvenin yetiştirildiği Erzincan'da, bahçelerde erkenci kirazlar hasat edilmeye başlandı.

YURT DIŞINA DA SATILIYOR

TÜİK'in 2023 verilerine göre Erzincan'da 2 bin 340 dekar alandan 4 bin 75 ton kiraz üretimi gerçekleşti. Kalitesi ve aromasıyla Erzincan'ın önemli ürünlerinden biri olan kiraz dış ülkelere ve çevre illere satılıyor.

ÜRETİCİ VERİM VE KALİTEDEN MEMNUN

Erzincan Merkeze bağlı Yaylabaşı Mahallesinde kiraz yetiştiriciliği yapan Saygın Polat, bahçesindeki kirazın hasadına başladı. Erkenci kiraz çeşitlerinin iç piyasaya sunduklarını ifade eden Polat, bu sene verim ve kaliteden memnun olduklarını, ürettikleri kiraza güvendiklerini, işçi bulmada sıkıntı yaşamalarına rağmen üretimden taviz vermeyeceklerini söyledi.

Erzincan'da genellikle Üzümlü ilçesinde ve köylerinde yoğun olarak yetiştirilen kirazda bayram sonrası hasadın hız alması bekleniyor.