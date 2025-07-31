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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık ve yıllık bazda arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi haziranda aylık ve yıllık bazda arttı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 4,72, yıllık bazda yüzde 37,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,72 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,15 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,40 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,79 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 31,24 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 31,24 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 38,89 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,99 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 37,07 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 49,68 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 42,15 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK YÜZDE 4,44 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,44 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 7,37 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,28 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,13 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,62 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6,14 artış gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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