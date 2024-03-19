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Haberler > Ekonomi > İkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı

İkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı

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İkinci el oto satışında yeni karar... Süre uzatıldı

Ekonomi Haberleri  / -

Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil satışlarına getirilen kısıtlamalarda süreyi 1 Temmuz 2024'e kadar uzattı. Otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürütülen dönem faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848.240.387 TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.

Bakanlık bu kapsamda 2023 yılında 135.104.257 TL, 2024 yılında ise 77.071.973 TL olmak üzere toplamda 212.176.230 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

2023 yılında 124.188 adet firmanın 4.012.080 adet ürünü denetlenmiş olup 43.864 adet aykırı ürüne 96.851.871 TL idari para cezası uygulandı. 2024 yılının ilk iki ayında ise 43.590 adet firmanın 1.053.440 adet ürünü denetlenmiş olup 9.117 aykırı ürüne 34.666.798 TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan Bakanlık iç ticaret alanında otomotiv ve emlak sektöründe pek çok düzenlemeyi de yürürlüğe koydu.

SÜRE 1 TEMMUZ 2024'E KADAR UZATILDI

Ticaret Bakanlığı otomotiv piyasasında arz ve talebin dengelenmesine yönelik olumlu etkiler göz önünde bulundurarak, 7 Aralık 2023 tarihinde yapmış olduğu yönetmelik değişikliği ile anılan düzenlemenin uygulama süresini 1 Temmuz 2024 tarihine uzattı.

Ticaret Bakanlığı otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürütülen dönem faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848.240.387 TL idari para cezası uyguladı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: -
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