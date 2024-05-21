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Karar Resmi Gazete'de! Emekliye yüzde 15 indirim dönemi başladı 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Karar Resmi Gazete&#039;de! Emekliye yüzde 15 indirim dönemi başladı 
Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emeklilere refah artırıcı uygulamalar kapsamında ilk adım atıldı. Emekliler, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhane, sosyal tesis ve konukevlerinden bugünden itibaren yüzde 15 indirimli faydalanacak. Karar yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Milyonların refahını artırmak için bu yıl "emekliler yılı" ilan edilmişti. Bu kapsamda ilk adım atıldı.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı, emekliye kamu kurum kuruluşlarındaki konaklamalar için indirim uygulaması resmen başladı. 

EMEKLİYE YÜZDE 15 İNDİRİM UYGULANACAK

Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

KARAR YIL SONUNA KADAR GEÇERLİ 

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinin emekliler için kullanımı da mümkün olacak. Karar 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Karar Resmi Gazete'de! Emekliye yüzde 15 indirim dönemi başladı  - 1. Resim

MÜJDESİNİ BAKAN IŞIKHAN VERMİŞTİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekliler için yeni düzenlemeleri açıklamıştı. “Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması” programında konuşan Bakan Işıkhan, emeklilerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen çeşitli yenilikleri duyurmuştu. Bakanın açıklamasına göre emekliler kamu tesislerinde indirimden faydalanabilecek. Emekliler, kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden yüzde 15 indirimle yararlanabilecekler.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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