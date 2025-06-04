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Haberler > Ekonomi > Kilosu 260 lira! Doğada kendiliğinden yetişiyor, kadınların geçim kaynağı oldu

Kilosu 260 lira! Doğada kendiliğinden yetişiyor, kadınların geçim kaynağı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kilosu 260 lira! Doğada kendiliğinden yetişiyor, kadınların geçim kaynağı oldu
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'nın Demirci ilçesinin yaylalarında doğada yetişen kır papatyaları kadınların geçim kaynağı oldu. Sabahın erken saatlerinde papatya toplamaya başlayan kadınlar, çiçekleri evde kurutup kilosunu 260 liradan satıyor. 

Demirci'de bahar yağmurları ile doğada açan papatyalar yörede yaşayan kadınlar tarafından her yıl toplanıyor. İlçeye bağlı Elek, Yavaşlar, Kışlak, Kuzeyir, Yarbasan, Kılavuzlar ve Yeşildere mahallelerinde kadınlar sabah erken saatlerde yaylalara çıkarak papatya hasadı yapıyor. Traktörle, yöresel türküleri seslendirerek yaylaya giden kadınlar, mayıs ayı sonunda açmaya başlayan kır papatyalarını temmuza kadar topluyor.

Kilosu 260 lira! Doğada kendiliğinden yetişiyor, kadınların geçim kaynağı oldu - 1. Resim

KURUTULUP KİLOSU 260 LİRADAN SATILIYOR

Öğle saatlerine kadar papatya mesaisi yapan kadınlar, eve getirdikleri çiçekleri, balkonlarında güneşe seriyor. Kurutulan papatyalar meşrubat ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere ilçeye gelen tüccarlara kilogramı 260 liradan satılıyor.

Kilosu 260 lira! Doğada kendiliğinden yetişiyor, kadınların geçim kaynağı oldu - 2. Resim

"YÖREDEKİ KADINLARIN GEÇİM KAYNAĞI" 

Elek Mahallesi sakinlerinden Rukiye Çiftçi, papatya hasadının genellikle mayıs sonu haziran başında başladığını söyledi.

Yaklaşık bir ay boyunca papatya topladıklarını anlatan Çiftçi, "Papatyaları başlarından koparıyoruz. Gelecek yıl da yeniden çok olması için köklerini toprakta bırakıyoruz. Evlerimizin balkonlarında kurutup satıyoruz. Papatya hasadı yöredeki kadınlarımızın geçim kaynağı. Şu anda kilosu 260 liradan alınmaya başlandı. Sabah hayvanlarımıza bakıyoruz sonra papatya toplamaya bazen muhtarımız bazen komşularımız götürüyor. Öğleye kadar topluyoruz sonra evimizdeki işlerimize bakıyoruz." dedi. 

Elek Mahallesi Muhtarı Tahsin Çiftçi ise kadınların papatya toplayarak ev ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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