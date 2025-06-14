Litresi 50 lirayı aştı! Benzinin ardından bir zam da motorine

Orta Doğu'daki İsrail-İran gerilimi petrol fiyatlarını da etkiledi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta peş peşe zamlara neden oldu. Dün benzine gelen 1 lira 47 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine büyük bir zam geldi. İşte tabelada son durum...

İsrail'in İran'ı vurmasıyla başlayan ve üst düzey isimlerin öldürülmesiyle sonuçlanan gerilim devam ediyor. İran'ın da İsrail'e misilleme yapmasıyla Orta Doğu'daki ateş çemberi daha da genişliyor. Bu gelişme piyasaları da doğrudan etkilerken, altın ve petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı 76 dolara kadar çıktıktan sonra 73 dolar bandında dengelendi.

BENZİNİN LİTRESİ 50 LİRAYI AŞTI

Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Dün benzine 1 lira 47 kuruş zam geldi. Zammın ardından 34 şehirde benzinin litresi 50 lirayı aştı.

Benzinin litresinin 50 lirayı aştığı şehirler şöyle:

Adıyaman, Afyon, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Sivas, Tunceli, Van.

BİR ZAM DA MOTORİNE

Benzinin ardından bugün de motorine 1 lira 49 kuruş zam geldi. Zammın ardından Bitlis, Elazığ, Hakkari, Muş, Şırnak, Siirt ve Van gibi şehirlerde motorinin litresi 50 lirayı aştı.

14 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 48,39 47,76 25,09 İstanbul Anadolu 48,24 47,64 24,49 Ankara 49,08 48,64 24,99 İzmir 49,41 48,97 24,94

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.