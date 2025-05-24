Manisa'da heyecanlı açılış! Dev fabrika onlarca kişiye istihdam sağlayacak

Manisa'da faaliyet gösteren cami donanımları üreten firmanın fabrikası hizmete açıldı. Şu an 35 kişinin çalıştığı fabrikanın açılışına iş dünyası, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde faaliyet gösteren Teksöz Camii Donanımları A.Ş.'nin yeni iş yeri, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı. Cami kapısı, mihrap, minber, kürsü, müezzin mahfili, mahfil, korkuluk, duvar kaplama, ayakkabılık, lambri ve tavan kaplama gibi alanlarda 24 yıldır hizmet veren firmanın yeni fabrikasının inşaatına 1 yıl önce başlandığı belirtildi.

"ŞU AN 35 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ"

Firma sahibi Veli Teksöz yaptığı konuşmada, "Fabrikamız 2 bin 800 metrekarelik alana kurulu. Şu an 35 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ürettiğimiz mamulleri dünyanın birçok ülkesine ihraç ederek ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Bu özel günde kıymetli dostlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Açılış değil de dostlarla bir araya gelmek olsun istedim ama işi biraz büyüttük. Hepinize teşekkür ederim, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYE OLARAK ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Açılışta konuşan Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise "Bugün burada Veli Ağabeyimizin fabrikasının açılışı için toplandık. İlçemizde bu tür işletmelerin artması için belediye olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Allah Veli Teksöz gibi girişimcilerin sayısını artırsın. Bu tesisin ilçemize, Manisa'mıza, ülkemize ve İslam coğrafyasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

AÇILIŞA ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Program, Gördes eski Müftüsü ve Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Yavaş tarafından okunan dua ile devam etti. Ardından kurdele kesilerek fabrika resmen açıldı.

Törene, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Barış Kayar, İlçe Jandarma Komutanı Uğurcan Şahin, Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kasım Kabak, İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, Gördes Müftüsü Hasan Aydın, Köprübaşı Müftüsü Yahya Özen, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların başkanları ile temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler, fabrikayı gezerek çalışanlardan bilgi aldı. Törenin sonunda misafirlere keşkeğin yanı sıra ayran ve helva ikram edildi. Yaklaşık 2 bin kişiye yemek servisi yapıldı.