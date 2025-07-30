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Meclis'teki partiden dikkat çeken öneri: 25 yıl evli kalan anneler emekli olsun

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Meclis&#039;teki partiden dikkat çeken öneri: 25 yıl evli kalan anneler emekli olsun
Emeklilik, Annelik, HÜDA PAR, Türkiye, Çocuk, Suç, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Seçime AK Parti listelerinden giren ve Meclis'te 4 milletvekili bulunan HÜDA PAR'dan dikkat çeken bir öneri geldi. HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, "Annelik yüceltilmeli, ekonomik olarak desteklenmeli bu kapsamda daha önce teklif ettiğimiz 25 yıl evli kalan annelere, emeklilik hakkının tanınmasını talep ediyoruz." dedi.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Ramanlı, Türkiye'de çocukların suça karışma oranının arttığını, suç işleme yaşının ise alarm verecek şekilde düştüğünü söyledi.

Zorbalık, gasp, hırsızlık ve şiddet gibi eylemlerde çocukların hem fail hem de mağdur olarak görünür hale geldiğini ifade eden Ramanlı, mevcut hukuk sisteminin 18 yaşının altındaki çocuklara yönelik cezasızlık yaklaşımını benimsediğini öne sürdü.

Çocuklarla ilgili cezai sorumluluğun yeniden tanımlanmasının gerekliliğini vurgulayan Ramanlı, "Suç türüne, failin kişilik özelliklerine, suça yönelme biçimine ve tekrarlama potansiyeline göre farklılaştırılmış bir yaklaşım benimsenmeli, kimi durumlarda 18 yaş altındaki bireylerin yaşça büyük faille aynı cezai rejime tabi tutulması mümkün hal getirilmeli." ifadesini kullandı.

Meclis'teki partiden dikkat çeken öneri: 25 yıl evli kalan anneler emekli olsun - 1. Resim

ANNELERE EMEKLİLİK HAKKI 

Çalışan annelere yönelik iyileştirmeleri takdirle karşıladıklarını belirten Ramanlı, yapılan iyileştirmeleri de desteklediklerini kaydetti. Annelerin çocukları ile işi arasında bir tercih yapmaya zorlanmaması gerektiğini anlatan Ramanlı, çalışma hayatının annelik sorumluluklarını göz önünde bulunduracak şekilde düzenlenmesini istedi.

Ev kadınlarının emeğinin yok sayılmamasını talep eden Ramanlı, "Annelik yüceltilmeli, ekonomik olarak desteklenmeli, bu kapsamda daha önce teklif ettiğimiz 25 yıl evli kalan annelere, emeklilik hakkının tanınmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Meclis'teki partiden dikkat çeken öneri: 25 yıl evli kalan anneler emekli olsun - 2. Resim

"GAZZE'YE İNSANI YARDIM KORİDORU OLUŞTURULMALI"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ablukayı artırdığını aktaran Ramanlı, İsrail'in bölgeye gıda girişini engelleyerek açlığı bir silah olarak kullandığını dile getirdi.

İslam ülkeleri ve uluslararası kuruluşların İsrail'i kınamakla yetinmemesini, somut ve caydırıcı adımlar atmasını isteyen Ramanlı, Gazze'ye sürekli ve güvenli bir insani yardım koridorunun oluşturulmasını talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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