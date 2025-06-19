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Merkez Bankası'ndan bir elektronik para kuruluşuna faaliyet izni

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Merkez Bankası&#039;ndan bir elektronik para kuruluşuna faaliyet izni
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası, 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 14'üncü, 15'inci, 18'inci ve 19'uncu maddeleri kapsamında ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı hizmeti sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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