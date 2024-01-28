Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Zam farkları hesaplara geçiyor: Hangi emekli ne kadar maaş alacak?

En düşük memur aylığının 14.741 TL olmasıyla birlikte gözler zam farklarına çevrildi. Memur emeklilerinin zam farkları 26 Ocak’ta hesaplara geçmeye başlarken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam farkı merak konusu oldu. Peki hangi emekli, ne kadar maaş alacak? Zam farkı neye göre belirleniyor? İşte detaylar...

2.5 milyona yakın memur emeklisinin 19.3 milyar liralık zam farkları 26 Ocak itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Yapılan zamla en düşük memur emekli aylığı 14.741 liraya çıktı. Bu da 4.864 liralık fark demek. 3 aylık zam farkı alan memur emeklileri en az 14.592 lira alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zam farkları için şubatın ilk haftasını bekliyor. Peki emekliler ne kadar maaş farkı alacak? İşte detaylar...

Emekli ve memur emeklisinin zamlı maaşları Ocak ayında yatacak. Yapılan çalışmaların ardından SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başlarken, geçmiş aylara ilişkin zam farklarının ne olacağı da merak konusu oldu.

Memur emeklilerinin zam farkları hesaplara yatıyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin beklediği tarih ise şubatın ilk haftası.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çalışma yapıldı. Çalışma sonucunda emekli maaş zam oranları eşitlendi. 2.5 milyon memur emeklisi zam farklarını almaya başladı.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKI HESAPLARA GEÇMEYE BAŞLADI

Zammın ardından en düşük memur emeklisi maaşı 14.741 liraya ulaştı. Bu da en düşük emekli aylığı alan memur emeklisinin 4.864 lira fark alacağı anlamına geliyor.

Maaşı 11.500 lira olan memur emeklisi 5.663 lira, maaşı 13.000 olan 6.402 lira, maaşı 14.800 lira olan 7.289 lira fark ödemesi alacak. 3 aylık fark alanların hesabına ise en az 14.592 lira yatacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ DE ZAM FARKI ALACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 49,25 oldu. Düzenleme Meclis’ten geçti. Erdoğan’ın onayından sonra gözler Resmi Gazete’ye döndü.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, "Son zam oranları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde yatmış olacak" dedi. Buna göre, Şubat’ın ilk haftasında SSK ve Bağ-Kur emeklisi de zam farklarını alacak.

Kök maaşı 7.500 lira olan emeklisinin yüzde 49,25 zamlı maaşı 11.640 lira oldu. Bu da 911 liralık fark demek.

Kök maaşı 10.000 lira olan emeklinin maaşı da 15.552 lira oldu. Yani bu emekli 1.215 lira fark alacak.

Kök maaşı 15.000 lira olan emeklilerse 23.282 lira maaş alacak. Hesaplarına 1.822 liralık fark yatacak.