Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiriyor! 1 Ocak’ta başlıyor, yaptırmayanlara 1 milyon TL para cezası kesilecek

12 Aralık 2023 11:59 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 12:51

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ev sahiplerine yönelik yeni düzenleme geliyor. Ülkemizde sıklıkla kullanılan Airbnb’ye yönelik yeni bir düzenleme geliyor. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle artık günlük kiralanan evlerde ruhsat alınması zorunlu olacak.

Eğer bu kurallara uyulmazsa ev sahiplerine 1 milyon TL’ye yakın para cezası kesilmiş olacak.

EV SAHİPLERİ DİKKAT! YAPTIRMAYANLARA 1 MİLYON TL PARA CEZASI KESİLECEK

Ticaret Bakanlığı vergi ödenmeden günlük olarak kiralanan evlere yönelik yeni bir düzenleme başlattı. 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek olan düzeleme ile günlük evlerde ruhsat zorunluluğu başlayacak. Kurallara uymayan ev sahiplerine ise 1 milyona yakın para cezası kesilecek.

Uzmanlar ise gelen düzenleme ile devam eden günlük kiralık ev sayısının 7-8 binlere kadar gerileceği belirtti.

“EV SAHİPLERİ BU RİSKİ GÖZE ALMAK İSTEMİYOR”

Son dönemde bu tarz günlük evlerin sayılarının hızla arttığını ifade eden emlakçı Murat Öz, "Devlet çok büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu nedenle kaçak olarak işletilen daireler uzun kiralamalara döndü. Ev sahipleri bu riski göze almak istemiyor. Kısa kiralık evlerde 100 gün şartı var. Bu nedenle otel gibi çalışan evler ya vergisini ödeyerek bu işe devam edecek ya da uzun dönem kiralamaya dönecek" dedi.

KİRALIK EV SAYILARI ARTACAK

Gelen düzenleme ile kiralık ev sayılarının artacağını belirten Öz, "Uzun yıllardır bu işten iyi para kazananlar oldu. Yüzde 25 zam sınırına da takılmak istemeyen evini günlük kiraya veriyordu. Şimdi bu kaçak evler uzun döneme dönünce kiralık ev ihtiyacı da karşılanmış olacak" çağrısında bulundu.