Miniğin oyunu kabusa döndü! 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencerede sıkıştı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Batman'da 2 yaşındaki çocuk, oyun oynamak için girdiği düdüklü tencerede sıkışıp kaldı. Ailesi küçük çocuğu kendi imkanlarıyla kurtaramayınca 112'yi aradı. Gelen itfaiye ekipleri çocuğun kabusunu sona erdirdi.
Batman Çay Mahallesi 2128. Sokak'taki evlerinde mutfakta oyun oynayan 2 yaşındaki kız çocuğu Eslem E., girdiği düdüklü tencereye sıkıştı.
112'Yİ ARADILAR
Durumu fark eden ailesi, Eslem'i kendi imkanlarıyla çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İTFAİYE KURTARDI
Olay yerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, düdüklü tencereyi penseyle keserek çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı