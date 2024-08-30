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Haberler > Ekonomi > Miniğin oyunu kabusa döndü! 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencerede sıkıştı

Miniğin oyunu kabusa döndü! 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencerede sıkıştı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'da 2 yaşındaki çocuk, oyun oynamak için girdiği düdüklü tencerede sıkışıp kaldı. Ailesi küçük çocuğu kendi imkanlarıyla kurtaramayınca 112'yi aradı. Gelen itfaiye ekipleri çocuğun kabusunu sona erdirdi. 

Batman Çay Mahallesi 2128. Sokak'taki evlerinde mutfakta oyun oynayan 2 yaşındaki kız çocuğu Eslem E., girdiği düdüklü tencereye sıkıştı.

Miniğin oyunu kabusa döndü! 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencerede sıkıştı - 1. Resim

112'Yİ ARADILAR 

Durumu fark eden ailesi, Eslem'i kendi imkanlarıyla çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Miniğin oyunu kabusa döndü! 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencerede sıkıştı - 2. Resim

İTFAİYE KURTARDI 

Olay yerine Batman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, düdüklü tencereyi penseyle keserek çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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