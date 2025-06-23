Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Müşteri talep etti, esnaf yaptı! Pazarda ödeme sistemi değişti

Müşteri talep etti, esnaf yaptı! Pazarda ödeme sistemi değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta bir pazarcı esnafı, müşterileri talebi üzerine dikkat çeken bir adım attı. Tezgahına pos cihazı getiren esnaf, kartla ödeme almaya başladı. 

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde kurulan semt pazarında meyve-sebze tezgâhı işleten Ömer Aksu, nakit taşımakta zorlanan müşterilerinin talebi üzerine pos cihazı ile ödeme almaya başladı. Vatandaşların özellikle temassız ödeme özelliğini sık kullandığını belirten esnaf, emekli müşterilerin ise artık ATM kuyruğuna girmeden pazardan alışveriş yapabildiğini söyledi. Bazı genç müşteriler ise karekod uygulamasıyla ödeme yapmanın hem modern hem de pratik olduğunu ifade etti.

Müşteri talep etti, esnaf yaptı! Pazarda ödeme sistemi değişti - 1. Resim

MÜŞTERİLER MEMNUN 

Pazarcı esnafı Ömer Aksu, "Kart ile alışveriş müşteriler tarafından memnuniyet ile karşılanıyor. İnsanların cebinde nakit bulunmamış olabiliyor, para çekemeyebiliyorlar ama kart ile alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Buradaki tüm esnaf ya da diğer esnaflarda da olması gerekiyor. Bu işin resmiyeti de var ve usulüne göre uygun bir şekilde yapılıyor" dedi.

Müşteri talep etti, esnaf yaptı! Pazarda ödeme sistemi değişti - 2. Resim

"GÜZEL BİR UYGULAMA" 

Müşterilerden Durmuş Eren Cabioğlu ise "Biz marketlerde para kart kullanıyoruz. Marketlerdeki bu uygulamanın pazarlar da faaliyete geçmiş olması uygun olmuş. Güzel bir uygulama" diye konuştu.

Öte yandan yaz mevsimi nedeniyle kentteki semt pazarlarında ürün bolluğu da dikkat çekiyor. Fasulye, salatalık, domates, biber, patlıcan gibi kentte de yetişen bir çok ürün semt pazarlarında uygun fiyatlarda satışa sunuluyor.

Müşteri talep etti, esnaf yaptı! Pazarda ödeme sistemi değişti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NBA'de şampiyon belli oldu! İsim ve şehir değişikliği sonrası bir ilkİkinci el araç satışında bu da oldu! Ekspertizde motordan çıkan hayrete düşürdü: İlk defa karşılaştık
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsada bu seviyelere dikkat! BİST 100 haftaya düşüşle başladı - EkonomiBu seviyelere dikkat! BİST 100 haftaya düşüşle başladıHürmüz Boğazı kapanırsa Türkiye nasıl etkilenir? Bakan Şimşek'ten açıklama - EkonomiHürmüz Boğazı kapanırsa Türkiye nasıl etkilenir?Peş peşe gelen zamlara ara! Akaryakıta bu kez indirim geliyor - EkonomiAkaryakıta bu kez indirim geliyorHangi illerden, kaç konut aldılar? Yabancıya satış, 10 yılın en düşük seviyesinde - EkonomiYabancıya satış, 10 yılın en düşük seviyesindeAltın fiyatlarında şaşırtan tepki! ABD’nin İran’ı vurmasının ardından… - EkonomiAltın fiyatlarında şaşırtan tepki!Bitcoin 100 bin doların altını gördü! Son 6 haftanın dibini test etti - EkonomiBitcoin 100 bin doların altını gördü! Son 6 haftanın dibi...
Sonraki Haber Yükleniyor...