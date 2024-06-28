Özgür Özel, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasına kayıtsız kalmadı: Son derece olumlu

CHP lideri Özgür Özel, Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasını değerlendirdi. Özel, "Türkiye'nin gri listeden çıkması, son derece olumlu bir şey." dedi.

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 28 Haziran 2024 itibarıyla Türkiye'nin gri listeden çıkarıldığını açıkladı. Türkiye ve Jamaika'nin artık FATF'ın artırılmış izleme sürecine tabi olmayacağına karar verildi. Bu gelişme tüm Türkiye'de sevinçle karşılanırken, hem iş dünyası hem de siyaset dünyasından da olumlu tepkiler geldi.

ÖZEL KARARA KAYITSIZ KALMADI

Konuyla ilgili CHP lideri Özgür Özel'den de bir değerlendirme geldi. Halk TV canlı yayınında konuşan Özel, kararı memnuniyetle karşıladı.

"SON DERECE OLUMLU"

Özel, "Çok utanç verici bir şeydi. Gri listeden çıkma meselesiyle ilgili yıllardır uğraşıyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kripto Yasası, bir sürü şey vardı. Dilimizde tüy bitti her seferinde. En son dediğimiz noktaya geldiler. Türkiye'nin gri listeden çıkması, son derece olumlu bir şey." dedi.

"NORMALİ BU"

Özel sözlerini şöyle sürdürdü: "Gri liste dediklerini bir görseniz, felaket yani. Türkiye'yi böyle nasıl bir lige soktuklarını gösteriyor. Yine söyleyeyim Mehmet Şimşek'e, normali bu, gri listede olmamız anormal. Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu istendiği gibi güvenceli çıkarmamanız anormaldi. Normali bu. Normalleşirseniz gri listeden çıkarsınız, inat ederseniz Türkiye'yi layık olmadığı yerlere götürürsünüz."