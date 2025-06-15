Savaş, kaos, belirsizlik... Bu fırtınadan kim sağ çıkacak? İslam Memiş'ten çarpıcı sözler

İsrail-İran savaşı küresel piyasaları altüst etti. Altın, petrol ve döviz hareketlenirken yatırımcılar yön arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 'Bu oyunu sistem kazanır, yatırımcı değil' diyerek çarpıcı uyarılarda bulundu. Nükleer sızıntı tehlikesine dikkat çeken Memiş, ‘piyasalarda panik değil, plan zamanı’ dedi. Memiş, bu fırtınadan kimin sağ çıkacağı konusunda da yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Ortadoğu’daki savaş hem bölgeyi hem de küresel piyasaları sarsıyor. İsrail-İran hattında artan gerilim, enerji ve emtia fiyatlarını dalgalandırırken yatırımcılar “Altın mı, gümüş mü, döviz mi, borsa mı, Bitcoin mi?” sorusunun cevabını arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. “Bu savaşın kazananı yine sistem olacak, küçük yatırımcı hayal kurmasın” diyen Memiş, en büyük riskin nükleer sızıntı olduğunu vurguladı. Peki bu kaos ortamında kim kâr edecek, kim zararda kalacak?

"İran'ın nükleer santrallere yapılan saldırılarda bir sızıntı olursa eğer, Türkiye'nin de sınır ülkesi olduğu için ciddi anlamda bir felaket senaryosunu konuşabiliriz." diyen İslam Memiş, "Böyle bir nükleer sızıntıyla birlikte bütün komşu ülkelerle birlikte büyük bir risk altına gireriz" diye konuştu.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

İsrail-İran savaşında ilk petrol fiyatlarının yükseldiğinin altını çizen Memiş, "Petrol fiyatlarındaki bu sert dalgalanma bize neyi işaret ediyor? Bu savaşın kazananı petrol ve savaş tüccarları ve petrol ve savaş lobileri bu savaşın en çok kazananlarıdır. Dünyadaki küçük yatırımcılar "işte petrol fiyatları yükseldi, altın yükseldi, şöyle yaparız, böyle yaparız" diye piyasalardaki bu çalkantıdan medet umarak yani "ben de kazanırım" modunda bir hayal içerisinde olmaması gerektiğini ben özellikle altını çizerek ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

"Petrol fiyatlarının yükselmesi, bütün dünyada küresel enflasyonun yükselmesi demektir." notunu düşen İslam Memiş, altın, gümüş, döviz, borsa ve kripto para yatırımcılarının ne yapması gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulundu.

İslam Memiş'in değerlendirmelerinden dikkat çeken bölümler şöyle:

DÖVİZ: 'KONTROLLÜ BASKILAMA SÜRÜYOR'

“Dolar kuru 39 lira 21 kuruş, Euro/TL ise 45 lira 27 kuruş seviyesinde. Euro/Dolar paritesindeki gerileme, Euro/TL’de de geri çekilmelere yol açtı. Ancak Euro tarafında şu an için beklemeyi tercih ediyoruz. Euro alınabilir seviyeye gerilediğinde bu tarafta pozisyon almak mantıklı olacaktır.”

BORSA İSTANBUL: SAVAŞ RİSKİ PANİK SATIŞLARINA NEDEN OLDU

“Borsa İstanbul endeksi 9311 puan seviyesinden haftalık kapanış yaptı. Endeks yüzde 2,19 değer kaybetti, 9065 puana kadar geriledi. Bu düşüşleri uzun vadeli yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak görebilirsiniz. Teknik olarak 9800 puan seviyesine kadar bir sarkma mümkün. Ancak orta ve uzun vadeli yatırımcılar için borsa önemli bir yatırım alanı olmaya devam ediyor. Savaş riskinden dolayı panik satışları yaşandı ama 9700 puan üzeri test edildiği için kar satışları da gerçekleşti. Akşam saatlerinde hızlı bir toparlanma oldu.”

BİTCOİN: ALTINA KAÇANLAR KRİPTOYU DÜŞÜRDÜ

“Bitcoin, 106.500 dolar seviyesine kadar yükseldi ancak sonrasında 102.500 dolara kadar geriledi. Bu gerilemenin sebebi, kripto para piyasasından çıkış yapan yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesi. Bu dalgalanma devam edebilir, bu yüzden yatırımcıların ani alım-satım kararlarından kaçınması, temkinli ve sabırlı olması önemli. Bitcoin fiyatları yüksek volatiliteye sahip ve kısa vadede sert iniş çıkışlar yaşanabilir.”

GÜMÜŞ: EN UCUZ KALAN DEĞERLİ METAL'

“Gümüş enstrümanı en ucuz kalan değerli metal oldu. Altın yüzde 1 yükselirken, gümüşte küçük bir gerileme yaşandı. Yıl sonu hedefimiz 40-45 dolar aralığında, muhtemelen 43 dolar civarında yılı tamamlayacağız. Gram gümüş 45,81 TL’den kapandı, yıl sonunda 50-55 TL seviyesine çıkabilir. Altın mı, gümüş mü sorusunun cevabı gümüş olacak.”

ALTIN: 'KAZANAN YİNE SİSTEM OLACAK'