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Haberler > Ekonomi > Sezonun ilk ürünü! Tonu 25 bin 140 liradan satıldı 

Sezonun ilk ürünü! Tonu 25 bin 140 liradan satıldı 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sezonun ilk ürünü! Tonu 25 bin 140 liradan satıldı 
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne'de ayçiçeğinin alternatifi olarak kabul edilen yeni mahsul kanolanın tonu 25 bin 140 liradan satıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk kanolası Çömlekakpınar köyü üreticilerinden Ömer Akar tarafından borsaya getirildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışında Akar'a ait 1 ton kanola, kilogramı 25 lira 14 kuruştan işlem gördü.

Sezonun ilk ürünü! Tonu 25 bin 140 liradan satıldı  - 1. Resim

100 LİTRELİK MAZOT ÇEKİ HEDİYESİ 

Öztürk, ilk mahsulü getiren Akar'a 100 litre mazot çeki hediye etti. Akar'ı tebrik eden Öztürk, kanola hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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