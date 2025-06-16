Sezonun ilk ürünü! Tonu 25 bin 140 liradan satıldı 

Edirne'de ayçiçeğinin alternatifi olarak kabul edilen yeni mahsul kanolanın tonu 25 bin 140 liradan satıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk kanolası Çömlekakpınar köyü üreticilerinden Ömer Akar tarafından borsaya getirildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, borsa üyeleri ve üreticilerin katılımlarıyla gerçekleştirilen elektronik salon satışında Akar'a ait 1 ton kanola, kilogramı 25 lira 14 kuruştan işlem gördü.

100 LİTRELİK MAZOT ÇEKİ HEDİYESİ

Öztürk, ilk mahsulü getiren Akar'a 100 litre mazot çeki hediye etti. Akar'ı tebrik eden Öztürk, kanola hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.