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Şoför esnafından UKOME'ye çağrı: Zam istiyoruz!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şoför esnafından UKOME&#039;ye çağrı: Zam istiyoruz!
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, artan maliyetler nedeniyle şoför esnafının zor günler geçirdiğini belirtti. UKOME'ye seslenen Künkçü, taşıma ücretlerinin güncellenmesini istedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, taşıma ücretlerine zam istedi. 

Künkcü, akaryakıt başta olmak üzere bakım, parça ve sigorta gibi tüm kalemlerde ciddi artışlar yaşandığını belirterek, "Şoför esnafımız artık bu yükün altından kalkamıyor. Mevcut taşıma ücretleri maliyetlerin çok gerisinde kaldı. Vatandaşımıza hizmet eden, gece gündüz direksiyon sallayan esnafımız mağdur durumda" dedi.

"UKOMEDE'DEN ANLAYIŞ BEKLİYORUZ" 

UKOME’ye başvuruların yapıldığını belirten Künkcü, "UKOME’den anlayış bekliyoruz. Taşıma ücretlerinin güncellenmesi artık bir zorunluluk haline geldi. Sadece halk otobüsleri değil, sarı otobüsler de dahil olmak üzere tüm taşıma sistemlerinde fiyatların belli bir standarda kavuşması gerekiyor. Bu hem adil rekabet hem de sürdürülebilir hizmet için şart" ifadelerini kullandı.

Şoför esnafından UKOME'ye çağrı: Zam istiyoruz! - 1. Resim

"HEM YOLCUYU HEM ESNAFI KORUR"

Toplu taşımada hizmetin aksamaması ve esnafın ayakta kalabilmesi için fiyatların güncellenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Künkcü, "Bugün yapılacak zam, hem yolcuyu hem esnafı korur. Gecikilirse, taşıma hizmetinin sürdürülebilirliği riske girer" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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