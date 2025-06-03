Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Temmuz zammını yetersiz buldular! Memur-Sen'den hükümete kritik çağrı, taleplerini sıraladılar

Temmuz zammını yetersiz buldular! Memur-Sen'den hükümete kritik çağrı, taleplerini sıraladılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Temmuz zammını yetersiz buldular! Memur-Sen&#039;den hükümete kritik çağrı, taleplerini sıraladılar
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Memur ve memur emeklileri 5 aylık enflasyona göre yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. Kesin zam oranı ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Ancak mevcut zam oranlarını yetersiz bulan Memur-Sen'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya üzerinden taleplerini sıraladı. İşte detaylar...

TÜİK bugün mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay TÜFE yüzde 1,53 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,41 oldu. Enflasyon rakamlarıyla memur ve emekli zammına da netleşmeye başladı. 

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE YÜZDE 14 ZAM 

Memurlar temmuz ayında toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma ilaveten, enflasyon farkı alacak. 5 aylık enflasyona göre memurlar yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. Kesin zam oranı için haziran ayı enflasyonu bekleniyor.

Temmuz zammını yetersiz buldular! Memur-Sen'den hükümete kritik çağrı, taleplerini sıraladılar - 1. Resim

MEMUR-SEN'DEN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Ancak yüzde 14'lük zam oranı Memur-Sen'i tatmin etmedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin yaklaştıklarını belirterek, taleplerini sıraladı.

Temmuz zammını yetersiz buldular! Memur-Sen'den hükümete kritik çağrı, taleplerini sıraladılar - 2. Resim

Ali Yalçın'ın açıklamaları şöyle: 

2025 yılı Mayıs ayı enflasyonu %1,53 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon %35,41 ve enflasyon farkı ise %8,58 olarak gerçekleşti. Kamu görevlilerimizin 2025 Temmuz maaş artışının belli olması için geriye sadece bir aylık enflasyon kaldı. Haziran ayı hariç Hakem Kararı ve enflasyon farkıyla artış oranı %14 olarak kayıtlara geçti.

Yalnızca 2025 Ocak ayından bu yana,  

  • Enflasyon %15,09 arttı,
  • Gıda ve zorunlu giderlerdeki yükseliş açıklanan rakamlardan daha fazla arttı, hayat pahalılığı yükseldi ve yaşam zorlaştı.

Memur-Sen’in 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sunduğu refah payı teklifi, sadece enflasyon telafisi değil, alım gücünü koruma ve iyileştirme çağrısıydı. O gün tekliflerimize imza atılsaydı, bugün kamu görevlilerinin ekonomik refahı çok daha güçlü olacaktı.

"PİYASA GERÇEĞİNİ ÖNGÖRECEK TOPLU SÖZLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR" 

Ağustos ayında 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde; sadece geleceğe yönelik artış oranlarını belirleyecek değil, geçmişin kayıplarını telafi edecek ve piyasa gerçeğini öngörecek bir toplu sözleşmeye ihtiyacımız var.

8. Dönem Toplu Sözleşme’de de,

  •  Gelir dağılımında adaletin sağlanması,
  •  Vergi dilimlerinin düzenlenmesi, 
  •  Enflasyon baskısının son bulması, 
  •  Toplu sözleşme hükümlerinin sorgusuz uygulanması,
  •  Kayıpların telafi edilmesi,
  •  Kamu görevlilerimizin beklentilerinin karşılanması,
  •  Görev aylığı ile emekli aylığı arasında açılan makasın daraltılması, 
  •  Aile Yılı'na özel eş ve çocuk yardımının artırılması,

vb. tekliflerimizin kararlılıkla arkasında duracağız. Çünkü kamu görevlilerinin emeği; enflasyonla aşınan, piyasaya göre değişen bir değer değildir. 

Bütün taraflar; 7. Toplu Sözleşme görüşmelerinden bugüne gerçekleşen sorunları biliyor ve görüyor. Kamu İşvereni Heyeti ve temsilcileri masayı güçlendirecek, sahanın sorunlarına çözüm üretecek maddelere şimdiden hazırlanmalıdır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Temmuz zamlı öğretmen maaşı ne kadar oldu 2025? Derecelere göre öğretmen maaşlarıMarmaris depreminin ardından Ege yine sallandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye için kritik önemde! Onay verildi... 550 bin kişiden fazla kişiyi etkileyecek - EkonomiTürkiye için kritik önemde! Onay verildiPolis, öğretmen, doktor... İşte 5 aylık enflasyona göre meslek meslek zamlı memur maaşları - EkonomiMeslek meslek zamlı memur maaşları4 yılın ardından en düşük seviye! Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması - EkonomiŞimşek paylaştı! 4 yılın ardından en düşük seviyeYaşlılık ve engelli aylığı alanlara bayram müjdesi! Paralar hesaplara yatırıldı  - EkonomiYaşlılık ve engelli aylığı alanlara bayram müjdesi!Enflasyon beklentinin altında geldi! Merkez Bankası haziranda faiz indirecek mi? - EkonomiEnflasyon beklentinin altında kaldı, TCMB faiz indirecek mi?5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin temmuz zammı - Ekonomiİşte memur ve emeklinin temmuz zammı
Sonraki Haber Yükleniyor...