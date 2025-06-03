Temmuz zammını yetersiz buldular! Memur-Sen'den hükümete kritik çağrı, taleplerini sıraladılar

Memur ve memur emeklileri 5 aylık enflasyona göre yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. Kesin zam oranı ise haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. Ancak mevcut zam oranlarını yetersiz bulan Memur-Sen'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya üzerinden taleplerini sıraladı. İşte detaylar...

TÜİK bugün mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay TÜFE yüzde 1,53 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,41 oldu. Enflasyon rakamlarıyla memur ve emekli zammına da netleşmeye başladı.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE YÜZDE 14 ZAM

Memurlar temmuz ayında toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma ilaveten, enflasyon farkı alacak. 5 aylık enflasyona göre memurlar yüzde 14'lük zammı şimdiden garantiledi. Kesin zam oranı için haziran ayı enflasyonu bekleniyor.

MEMUR-SEN'DEN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Ancak yüzde 14'lük zam oranı Memur-Sen'i tatmin etmedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin yaklaştıklarını belirterek, taleplerini sıraladı.

Ali Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

2025 yılı Mayıs ayı enflasyonu %1,53 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon %35,41 ve enflasyon farkı ise %8,58 olarak gerçekleşti. Kamu görevlilerimizin 2025 Temmuz maaş artışının belli olması için geriye sadece bir aylık enflasyon kaldı. Haziran ayı hariç Hakem Kararı ve enflasyon farkıyla artış oranı %14 olarak kayıtlara geçti.

Yalnızca 2025 Ocak ayından bu yana,

Enflasyon %15,09 arttı,

Gıda ve zorunlu giderlerdeki yükseliş açıklanan rakamlardan daha fazla arttı, hayat pahalılığı yükseldi ve yaşam zorlaştı.

Memur-Sen’in 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sunduğu refah payı teklifi, sadece enflasyon telafisi değil, alım gücünü koruma ve iyileştirme çağrısıydı. O gün tekliflerimize imza atılsaydı, bugün kamu görevlilerinin ekonomik refahı çok daha güçlü olacaktı.

"PİYASA GERÇEĞİNİ ÖNGÖRECEK TOPLU SÖZLEŞMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Ağustos ayında 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başlayacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde; sadece geleceğe yönelik artış oranlarını belirleyecek değil, geçmişin kayıplarını telafi edecek ve piyasa gerçeğini öngörecek bir toplu sözleşmeye ihtiyacımız var.

8. Dönem Toplu Sözleşme’de de,

Gelir dağılımında adaletin sağlanması,

Vergi dilimlerinin düzenlenmesi,

Enflasyon baskısının son bulması,

Toplu sözleşme hükümlerinin sorgusuz uygulanması,

Kayıpların telafi edilmesi,

Kamu görevlilerimizin beklentilerinin karşılanması,

Görev aylığı ile emekli aylığı arasında açılan makasın daraltılması,

Aile Yılı'na özel eş ve çocuk yardımının artırılması,

vb. tekliflerimizin kararlılıkla arkasında duracağız. Çünkü kamu görevlilerinin emeği; enflasyonla aşınan, piyasaya göre değişen bir değer değildir.

Bütün taraflar; 7. Toplu Sözleşme görüşmelerinden bugüne gerçekleşen sorunları biliyor ve görüyor. Kamu İşvereni Heyeti ve temsilcileri masayı güçlendirecek, sahanın sorunlarına çözüm üretecek maddelere şimdiden hazırlanmalıdır."