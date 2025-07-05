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Toplam 6,2 milyar lira! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Toplam 6,2 milyar lira! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaşlılık ve engelli aylıkları alanların beklediği haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı kapsamında toplamda 6,2 milyar liralık ödemeyi hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi. 

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN" 

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, “Bu doğrultuda temmuz ayı için 3,46 milyar lira yaşlı aylığı, 2,75 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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