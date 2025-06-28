Yapması 3 ay sürüyor! Araba fiyatına satılıyor: 50 yıllık ustalar bile kolay kolay yapamaz

Gaziantep'te üretilen ve bakırdan yapılan ürünlere ilgi her geçen gün artıyor. Yapması 3 ay süren ve her ustanın yapamadığı bakır Hitit vazo takımı fiyatıyla adeta dudak uçuklatıyor. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık'ın "40-50 yıllık ustalar bile kolay kolay yapamaz." dediği vazo için araba parası isteniyor.

Bakır işlemeciliğinin coğrafi patentini elinde bulunduran Gaziantep'te geleneksel yöntemlerle üretilen bakır eşyalar, büyük bir ilgi görüyor. Bakır işlemeciliğinin önemli merkezlerinden Gaziantep'te bin bir emek ve zahmetle üretilen bakır eşyalara ilgi artarken, bazı bakır ürünler modelleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor.

HİTİT VAZO TAKIMI FİYATIYLA DUDAK UÇUKLATIYOR

Kentte, Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık'ın gözü gibi baktığı ve otomobil fiyatına sattığı hitit vazo takımı ise görenleri hayrete düşürüyor. Üzerinde Osmanlı ve Selçuklu'ya ait motiflerin işlendiği ve kentteki çok az sayıdaki ustanın üretebildiği Hitit vazo takımına 600 bin lira değer biçiliyor. 3 ay boyunca ilmek ilmek işlenen, Osmanlı ve Selçuklu motifleri kullanılan Hitit vazo takımı, fiyatıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de ve Gaziantep'te çok nadir üretilen, tümüyle tek parça olan, kaynak veya makine gücü kullanılmadan el emeği göz nuru hitit vazolar, otomobil fiyatına alıcı buluyor. Takımına 600 bin TL değer biçilen Hitit vazo takımı, işlemeleri ve fiyatıyla herkesi hayrete düşürüyor.

"YAPMASI 3 AY SÜRÜYOR, YAPACAK USTA BULUNAMIYOR"

Hitit vazo takımı hakkında bilgi veren Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, ilmek ilmek işlenen, üzerinde de Osmanlı ve Selçuklu motifleri yer alan vazo takımına 600 bin TL istediklerini söyledi. Ürettikleri 500 çeşit bakır ürünün içinden fiyatı en yüksek olan ürününün Hitit vazo takımı olduğunu belirten Açık, "Bu vazolara ‘Hitit vazo' diyoruz. Hitit vazolar tek parçadır. Çiftini yapması 3 ay sürüyor. Bu vazoların birçok özelliği var. Her usta bu vazoyu yapamaz. 40-50 yıllık ustalar bile bu vazoları kolay kolay yapamaz. Devamı çıkmayan bir ürün antikadır. Bu vazoları da artık işleyen ustalarımız azaldı, ustalar azaldıkça bu vazolar antika olur diye düşünüyoruz. Bu işlemeler çok önemli ve kıymetlidir. Bu vazo gece işlenmez, gündüz olması lazım. Ustanın motifleri görmesi lazım. Bakır işlemeciliğinin coğrafi patentini Gaziantep olarak biz aldık. Bahsettiğimiz işleme Hitit vazolar üzerinde yer alan işlemelerdir. Hitit vazonun üzerinde Osmanlı ve Selçuklu motifleri bulunmaktadır. Her türlü tarihi işlemler var. Bu işlemeler tarihi canlandırıyor" dedi.

"BU NAKIŞI VE İŞLEMEYİ HERKES YAPAMAZ"

Tek parça ürün yapan ustanın azaldığını bildiren Açık, "Bu vazoları işleyen bir kaç tane ustamız var. Bu vazonun takımını yapmak 3 ay sürüyor. Bu vazoları fiyat olarak değerlendirmek zor ama ben takımına 600 bin TL istiyorum. Fakat tekrar bu takımdan alabilir miyim, onu da bilmiyorum. Elimizde olduğu için bu fiyatı istiyorum. Tekrar yaptırmak istesem, bu fiyata yaptırabilir miyim ve bu işlemeyi yapan ustaları bulabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bu nakışı ve işlemeyi herkes yapamaz" diye konuştu.