Yükseliş devam ediyor! Altından yeni rekor

Altında son dakika! Serbest piyasada gram altın 2018 TL ile zirve yaptı. Kapalıçarşı’da da gram, 2115 TL sınırını aştı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gevşemeyle birlikte ons altın, 2030 doları gördü. Dolar/TL de Kapalıçarşı’da 31,15 TL’yi test etti. Bu gelişmeler gram altına yaradı. Analistler, “Gram altında son 1 haftada yaşanan yükseliş yüzde 4’e yaklaştı. Ons ya da dolardaki hareketlilik bir şekilde devreye giriyor. Serbest piyasada 2000 TL, Kapalıçarşı da 2100 TL artık psikolojik destek olarak takip edilmeli. Altında orta ve uzun vadeli beklentiler pozitif” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında son bir haftada hareketli gelişmeler yaşanıyor. Geçen hafta ABD TÜFE verisinin ardından 1984 dolara kadar gerileyen ons altın hızla toparlandı ve yeniden psikolojik 2000 dolar seviyesinin üzerine kendini attı. Bugünkü işlemlerde 2030 doları gören ons altın böylece son 1 haftanın zirvesini gördü. İçeride dolar/TL’de yaşanan hareketlilik de eklenince, gram altında rekor seviyeler test ediliyor.

21 ŞUBAT ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada işlem gören altının gram fiyatı, 2018 TL’yi görerek tüm zamanların zirvesine ulaştı. Kapalıçarşı’da da fiyatlar 2115 TL sınırını aştı.

Sabah saatlerinde çeyrek altın 3 bin 590 TL’den, yarım altın 7 bin 158 TL’den ve tam altın 14 bin 232 TL’den satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİLLERDE SON DURUM

Bu arada ons altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD 10 yıllık tahvil faizleri 4,30’un altında geriledi. Dolar endeksi yeniden 104,00 seviyesinin altına sarktı. Her iki gelişmede “güçlü dolar” beklentilerini kısa vadede bir miktar törpüledi ve ons altını destekleyici etki gösterdi. Bu akşam açıklanacak FED’in son toplantısının tutanakları (FMOC tutanakları) dikkatle takip edilecek.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Kızıldeniz’de Husiler kaynaklı jeopolitik risklerin yeniden artması ve Çin’de ekonomik teşviklerle birlikte altına fiziki talebin yükselmesi; ons altın fiyatlarındaki son ivmelenmeyi destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerileme de altına destek oldu. Ekonomist Tunç Şatıroğlu, “10 yıllıklar ciddi yükselmişti, şimdi 4,26’ya geri geldi. Aslında bu gelişme altın için ‘al’ sinyali verdi. Tahvillerde bu düşüşün olması önemli, çünkü bu seviyelerden bonolara ilgi olduğunu anlıyoruz. Yani alımlar yapılıyor. Ve bonolara alıcı gelince de faiz geriliyor” diye konuştu.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

İç piyasada dolar/TL’nin yönünün yukarı olduğunu ve bu görünümün gram altına da tampon oluşturduğunu aktaran analistler, “Dolarda yatay yukarı eğilim, serbest piyasa gram altın fiyatlarında artık 2010-2000 TL bölgesinin destek olmasını sağlayabilir. Ons tarafında ise 5 günlük hareketli ortalamanın da yakınlaştığı 2015 dolar, en kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bununla birlikte hem 22 günlük ortalamaya hem trend direncine işaret eden 2034 dolar seviyesi, kısa vadeli duraklama için dikkatle izlenmeli. Daha orta ve uzun vadede ise FED’in faiz indirimleri de başlayacağı için altında beklenti pozitif” değerlendirmesinde bulunuyor.