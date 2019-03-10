Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Açılışa; Ortak Girişim Yöneticilerinin yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, KUYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Çalışkan, proje hakkında bilgi almak isteyen çok sayıda ilçe sakini ve bölge halkı katıldı. Mehteran eşliğinde gerçekleşen açılışta bir konuşma yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, bölgenin en moden ve en büyük konut projesi yatırımının Baharyaka Eyüpsultan ile gerçekleştiği belirterek; “Planlı şehirleşme adına ilçemizde böylesine büyük bir projeyi hayata geçirecek KUYAŞ, EK ve BRK İş Ortaklığı’na çok teşekkür ediyorum. Mihmandarın şehri Eyüpsultan’da Baharyaka projesinden daire alacaklar çok şanslı. Çünkü bu proje ile birlikte yaklaşık iki bin kişi daha Eyüpsultanlı olacak. Bu ilçenin bir sakini olma ayrıcalığını yaşayacaklar. Konut alacaklara hayırlı olsun, Proje Ortaklarına da bol kazançlar diliyorum” dedi.

9 NİSAN’DA LANSMANI YAPILACAK

Konut alıcıları açılışı gerçekleştirilen satış ofisinden lansman öncesi avantajlı fiyatlarla daire sahibi olabilecek.

9 Nisan’da Four Seasons Hotel’de lansmanı gerçekleştirilecek Baharyaka Eyüpsultan projesi, özellikli konumuyla yüksek yatırım potansiyeli taşıyor. Aileler için geliştirilen geniş ve ferah dairelerin yer aldığı Baharyaka’da 593 konut yer alıyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerine yer verilen projede daireler, 100 metrekare ile 300 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Projede farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanan dairelerin tamamında bahçe, teras, normal kat ve dubleks seçeneklerine de yer veriliyor. Baharyaka’da lansman öncesi avantajlı ödeme planları sunan Ortak Girişim, alıcılara yüzde 15’den başlayan peşinat ve 48 aya varan vade farksız firma finansmanıyla faizsiz-kefilsiz daire sahibi olmalarına imkân sağlıyor.