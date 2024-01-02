Meteoroloji açıkladı: 2024 dondurucu soğukla geldi! 2 Ocak 2024 hava durumu raporu (Bugün hava nasıl olacak?)

2 Ocak 2024 09:02 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 09:06

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in güney ilçeleri ile bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ADANA 11°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HATAY 9°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MERSİN 13°C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

KONYA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT 0°C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE 6°C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU -1°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 11°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünün hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 3°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM -8°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -8°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -2°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -4°C, 7°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 8°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 13°C

Az bulutlu

MARDİN 5°C, 10°C

Az bulutlu

SİİRT 1°C, 11°C

Az bulutlu.