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    Meteoroloji açıkladı: 2024 dondurucu soğukla geldi! 2 Ocak 2024 hava durumu raporu (Bugün hava nasıl olacak?)

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2 Ocak 2024 hava durumu tahminin yayımladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, bugün ülke genelinde karla karışık yağmur beklenmekte. Gece saatlerinde ise yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Kar ve yağmur yağacak mı? İşte bölge bölge hava durumu...

    Meteoroloji açıkladı: 2024 dondurucu soğukla geldi! 2 Ocak 2024 hava durumu raporu (Bugün hava nasıl olacak?)
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Diyarbakır ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
    Genellikle yağmur ve sağanak gece saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

    Yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU 

    MARMARA

    Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir'in güney ilçeleri ile bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    EDİRNE 6°C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

    İSTANBUL 11°C, 15°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 8°C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    KOCAELİ 11°C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    Meteoroloji açıkladı: 2024 dondurucu soğukla geldi! 2 Ocak 2024 hava durumu raporu (Bugün hava nasıl olacak?)

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    A.KARAHİSAR 2°C, 12°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    DENİZLİ 8°C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    İZMİR 11°C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    MANİSA 7°C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    ADANA 11°C, 19°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    ANTALYA 13°C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

    HATAY 9°C, 16°C

    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    MERSİN 13°C, 18°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    Meteoroloji açıkladı: 2024 dondurucu soğukla geldi! 2 Ocak 2024 hava durumu raporu (Bugün hava nasıl olacak?)

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    ANKARA 3°C, 11°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

    ESKİŞEHİR 2°C, 13°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

    KONYA 4°C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    YOZGAT 0°C, 9°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

    Meteoroloji açıkladı: 2024 dondurucu soğukla geldi! 2 Ocak 2024 hava durumu raporu (Bugün hava nasıl olacak?)

    BATI KARADENİZ

    Parçalı zamanla çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    BOLU 3°C, 11°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    DÜZCE 6°C, 17°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    KASTAMONU -1°C, 10°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

    ZONGULDAK 11°C, 16°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    ORTA VE DOĞU KARADENİZ

    Parçalı zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünün hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    AMASYA 3°C, 11°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    SAMSUN 11°C, 17°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    TOKAT 3°C, 11°C

    Parçalı zamanla çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    TRABZON 9°C, 16°C

    Parçalı, zamanla çok bulutlu

    Meteoroloji açıkladı: 2024 dondurucu soğukla geldi! 2 Ocak 2024 hava durumu raporu (Bugün hava nasıl olacak?)

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    ERZURUM -8°C, 6°C

    Parçalı ve az bulutlu

    KARS -8°C, 6°C

    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA -2°C, 3°C

    Parçalı ve az bulutlu

    VAN -4°C, 7°C

    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

    DİYARBAKIR -1°C, 8°C

    Az bulutlu

    GAZİANTEP 2°C, 13°C

    Az bulutlu

    MARDİN 5°C, 10°C

    Az bulutlu

    SİİRT 1°C, 11°C

    Az bulutlu.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Meteoroloji Genel MüdürlüğüBugün Hava Nasıl Olacak?Güncel Hava DurumuKar Yağışı Uyarısı
    Haberler > Güncel > Meteoroloji açıkladı: 2024 dondurucu soğukla geldi! 2 Ocak 2024 hava durumu raporu (Bugün hava nasıl olacak?)
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