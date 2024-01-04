Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbullular dikkat! Sibirya soğukları yola çıktı, 8-9-10 Ocak’ta kar geliyor

4 Ocak 2024 12:01 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 12:04

Son dakika hava durumu haberi: Milyonlarca kişinin beklediği haber sonunda geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ve AKOM’dan gelen ortak uyarılara göre, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise 5-9 derece birden düşmesi bekleniyor. İşte İstanbul hava durumu ve kar yağışıyla ilgili tüm detaylar.

AKOM UYARDI: SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR KAR GELİYOR!

İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) açıklama geldi. Yapılan açıklamada günlerdir beklenen kar yağışı için geri sayıma geçildiği belirtildi.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM’un paylaştığı bilgilere göre, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 8-9 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi’ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de yaptığı açıklamada "Dün yaptığım kar tahmin devam ediyor. Bir degişim yok. Sadece ilk tahminde 10-11 ocak demiştim 9-10 ocak olarak revize ettim." ifadelerini kullandı.