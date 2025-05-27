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10 yıl öncesine kadar taşkınlarla gündemde olan nehir, şimdilerde suya hasret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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10 yıl öncesine kadar taşkınlarla gündemde olan nehir, şimdilerde suya hasret
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın ve Ege Bölgesi tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri, su seviyesi nedeniyle alarm veriyor. 10 yıl öncesine kadar taşkınlarla gündeme gelen nehir, şimdilerde kuraklıkla mücadele ediyor. Bölgedeki üreticiler durumdan tedirgin. 

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla, Uşak, Denizli ve Aydın'dan geçen ve Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes Nehri yağışların az olması nedeniyle bu yıl kurak yıllarından birini yaşıyor. Aydın tarımının can damarlarından olan 584 kilometre uzunluğundaki nehir, bir zamanlar yaşadığı taşkınlarla gündeme gelirken, şimdilerde kuraklıkla mücadele ediyor.

10 yıl öncesine kadar taşkınlarla gündemde olan nehir, şimdilerde suya hasret - 1. Resim

ÜRETİCİLER TEDİRGİN 

Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar su taşkınlarıyla gündeme gelen Büyük Menderes Nehri, bugünlerde üreticileri endişelendiren düşük su seviyeleriyle anılmaya başlanırken, üreticilerin geleceğe dair umutlarını da olumsuz etkiliyor.

10 yıl öncesine kadar taşkınlarla gündemde olan nehir, şimdilerde suya hasret - 2. Resim

"ESKİDEN TAŞINLA UĞRAŞIRDIK, ŞİMDİ SU BULAMIYORUZ"

Her geçen yıl yağışların azalması ve nehrin debisinin düşmesiyle birlikte kuraklığın etkisini daha da derinden hissettiklerini vurgulayan üreticiler de "Eskiden Menderes’in taşkınlarıyla uğraşırdık, şimdi ise su bulamıyoruz" diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca son günlerde Aydın genelinde etkili olan yağışların da yetersiz kalması sebebiyle nehir üzerinde adacıklar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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