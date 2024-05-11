23 kattan düşen inşaat işçisi feci şekilde hayatını kaybetti

Ankara'da inşaat halindeki 23 katlı apartmanın en üst katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İlker Mahallesi 649'uncu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir site inşaatında yer alan 23 katlı apartmanın en üst katında çalışan 25 yaşındaki H.D., dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden H.D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.