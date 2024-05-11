Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 23 kattan düşen inşaat işçisi feci şekilde hayatını kaybetti

23 kattan düşen inşaat işçisi feci şekilde hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
23 kattan düşen inşaat işçisi feci şekilde hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da inşaat halindeki 23 katlı apartmanın en üst katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi İlker Mahallesi 649'uncu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir site inşaatında yer alan 23 katlı apartmanın en üst katında çalışan 25 yaşındaki H.D., dengesini kaybederek yere düştü.

23 kattan düşen inşaat işçisi feci şekilde hayatını kaybetti - 1. Resim

Çevredekiler ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden H.D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tartıştığı kişiyi kalbinden bıçaklayarak öldürdü, cinayetin nedeni ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir babanın büyük fedakarlığı! Hayatını yatalak oğluna adadı - GündemBir babanın büyük fedakarlığı! Hayatını yatalak oğluna adadıKuzey Irak'ta 2 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi - GündemKuzey Irak'ta 2 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildiÖğrencisi tarafından öldürülen okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı - GündemOkul müdürünün son anları ortaya çıktıOkul müdürünün öldürülmesinin ardından bir korkunç olay daha! Veli, idarecilere saldırdı - GündemOkuldaki vahşetin ardından bir skandal görüntü dahaDepreme dayanıksız diye boşaltılan PTT binasını satışa çıkardılar - GündemDepreme dayanıksız diye boşaltılan bina satışa çıktıEsenyurt’ta cinayet! Uyuşturucu satan çocuk öldürüldü - GündemEsenyurt’ta cinayet! Uyuşturucu satan çocuk öldürüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...