Sivas’ta ırmakta çamaşır yıkarken akıntıya kapılan 3 kardeşten hayattan kalan abla dehşet anlarını anlattı. 19 yaşındaki Gülistan Şahin “İlk önce amcam atladı. Amcam yaşlı bizi kurtaramadı. Komşumuz atladı, saçlarımdan çekerek beni suyun kıyısına çıkarttı. Bilincim kapanmış. Zerda ölü olarak bulundu, Gülseren ise halen bulunamadı” dedi. Kardeşlerin ailesinin tarım işçisi olduğu, Kahramanmaraş’tan geldikleri öğrenildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde ırmakta çamaşır yıkadıkları esnada akıntıya kapılan üç kardeşten sağ kurtarılan 19 yaşındaki Gülistan Şahin, korku dolu anları anlattı.

3 kardeşten sadece 1’i kurtuldu! Kızılırmakta dehşeti yaşayan abla konuştu: Saçlarımdan çekerek beni kıyıya çıkarttı

1'İ BULUNDU, 1'İ HALA KAYIP

Kahramanmaraş’tan Sivas’a çalışmak için gelen kardeşler Gülistan Şahin (19), Zerda (13) ve Gülseren (15) Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılmış ve suda kaybolmuştu. Kardeşlerden Gülistan Şahin kurtarılırken, diğer 2 kardeşten Zerda’nın cansız bedeni bulunmuş, Gülseren’e ise ulaşılamamıştı.

Akıntıda kaybolan 15 yaşındaki Gülseren Şahin'i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölümden dönen abla konuştu.

3 kardeşten sadece 1’i kurtuldu! Kızılırmakta dehşeti yaşayan abla konuştu: Saçlarımdan çekerek beni kıyıya çıkarttı

"KARDEŞİM ÜÇ GÜNDÜR SUYUN ALTINDA"

Gülistan Şahin yaşadıklarını şöyle anlattı:

Kız kardeşlerim Zerda ve Gülseren Şahin ile çamaşır yıkamak için suya gelmiştik. Suya kapıldık. İlk önce amcam atladı. Amcam yaşlı bizi kurtaramadı. Komşumuz atladı, saçlarımdan çekerek beni suyun kıyısına çıkarttı. Bilincim kapanmış. Beni önce Gemerek Devlet Hastanesi'ne sonrada da Sivas'a sevk ederek yoğun bakıma almışlar. Şimdi ailemin yanındayım. Zerda ölü olarak bulundu. Gülseren ise halen bulunamadı. Üç gündür kardeşim suyun altında, ekipler arıyor ama bulamadılar.

3 kardeşten sadece 1’i kurtuldu! Kızılırmakta dehşeti yaşayan abla konuştu: Saçlarımdan çekerek beni kıyıya çıkarttı

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi nüfusuna kayıtlı mevsimlik işçi Gülistan Şahin (19) ve kardeşleri Zerda (13) ve Gülseren (15) Sivas'ın Gemerek ilçesinde Burhan köyü köprüsü mevkisinde ırmakta bulundukları sırada şiddetli akıntının gelmesiyle suya kapıldı.

3 kardeşten sadece 1’i kurtuldu! Kızılırmakta dehşeti yaşayan abla konuştu: Saçlarımdan çekerek beni kıyıya çıkarttı

Gülistan Şahin çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, iki çocuk ırmakta kayboldu. Ekiplerce yapılan aramalarda Zerda Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Akıntıya kapılarak kaybolan Gülseren’i arama çalışmaları sürüyor.

Şahin ailesinin konargöçer tarım işçisi olduğu, Kızılırmak kıyısında konakladığı öğrenildi.

3 kardeşten sadece 1’i kurtuldu! Kızılırmakta dehşeti yaşayan abla konuştu: Saçlarımdan çekerek beni kıyıya çıkarttı

Haberle İlgili Daha Fazlası