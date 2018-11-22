Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alitaşı Mahallesi Bozbeyi Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu. Ekipler, otomobil sürücüsünün üst aramasında kimliğinin bulunmaması üzerine şüpheliyi emniyete götürdü. Emniyette işlemleri yapılan şüphelinin gerçek kimliğinin S.K. olduğu belirlendi.

Ayrıca şüphelinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda 17 ayrı ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan arandığı, 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 4 bin lira adli para cezası olduğu tespit edildi.