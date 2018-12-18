Trump, "Uzay Kuvvetleri Komutanlığının Birleşik Muharip Komutanlık  olarak kurulması" başlıklı ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e hitaben kaleme aldığı  2 sayfalık Başkanlık Talimatnamesi ile uzun zamandır konuşulan Uzay Kuvvetleri  Komutanlığının kurulması sürecini resmileştirdi. Kararnamede, komutanlığın kurulmasıyla ilgili Savunma Bakanı ve  Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü belirten Trump, Savunma Bakanı Jim Mattis'ten  Uzay Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirilecek subayların belirlenmesini  istediğini ifade etti.

Trump kararnamede ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının görevlerine  ilişkin şunları kaydetti:

"Uzay Kuvvetleri Komutanlığını, (1) Birleşik bir Muharip Komutanlığın  sorumluluklarıyla, (2) Stratejik Kuvvetler Komutanlığının daha önce  üstlendiği  uzay ile ilgili sorumluluklarla, (3) Uzay Operasyonları Kuvvetleri için Müşterek  Kuvvet İstihdam ve Eğitim birimlerinin sorumluluklarıyla görevli kıldım. ABD Uzay  Kuvvetleri Komutanlığının kapsamlı görev ve yetki listesine güncel Birleşik  Komutanlık planında yer verilecektir."

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in desteklediği uzay için ayrı komutanlık  kurulması konusu ülkede uzun süredir tartışılıyordu.Pentagonun bu bu yıl yayımladığı Ulusal Savunma Strateji Belgesi'nde  "kalabalık ve karmaşık" hale gelmesi nedeniyle uzay bir "savaş alanı" olarak  tanımlanmıştı.Çin'in "Dong Neg 3" uydularına karşı kullanılabilecek menzile sahip  balistik füzesini test etmesi, Rusya'nın da "Kosmos 2521" adlı "katil uydu"  olarak bilinen uydusunu test ettiğini açıklaması ABD'de kaygı ile karşılanmıştı.

Çin ve Rusya'nın uzaya yönelik hamlelerinin ABD'yi Uzay Kuvvetleri  Komutanlığını kurmaya sevk ettiği belirtiliyor.ABD ordusunda, şu anda Avrupa Kuvvetleri (EUCOM), Merkez Kuvvetler  (CENTCOM), Indo-Pasifik Kuvvetleri (PACOM), Afrika Kuvvetleri (AFRICOM), Kuzey  Saha (NORTHCOM) Güney Saha (SOUTHCOM) ve Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) olmak  üzere 7 muharip komutanlık bulunuyor.