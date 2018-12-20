Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer alan iddiaya göre, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararı almasının ardından, YPG/PKK'lı terörist elebaşları ile üst düzey Esed rejimi yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Heseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir araya geldi.

DEYRİZOR'DAKİ PETROL SAHALARININ REJİM'E DEVREDİLMESİ KONUŞULDU

Toplantıda, Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki petrol sahalarının rejim güçlerine devredilmesi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği askeri operasyon ve ABD'nin çekilmesi konuları ele alındı.

TERÖR YANDAŞLARINDAN TÜRKİYE ALEYHİNDE GÖSTERİ

Terör örgütü yandaşları, Münbiç, Haseke ilinin Tel Barak ve Tel Temr beldeleri ile Rakka'nın kuzeydoğusunda yer alan ABD'nin Çelebi Üssü yakınında gösteriler düzenledi.

TERÖRİSTLERDEN ABD'YE TEPKİ: SURİYE'DEN ÇIKMA!

Gösterilerde, ABD'den Suriye'den çıkma kararını geri çekmesi de istendi.

Örgüt yandaşları ayrıca Türkiye karşıtı sloganlar da attı.