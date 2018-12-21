Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke

ANKARA

FETÖ üyelerine soruşturma başlatılması, Patriot sistemlerinin Türkiye’ye satılmasına onay verilmesi ve son olarak ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çekileceklerini açıklaması akıllara “Türkiye ile ABD eski günlerine geri mi dönüyor?” ve beraberinde “Türkiye Rusya’dan uzaklaşacak mı?” sorularını getirdi. ABD yönetiminin attığı son adımların adeta altın çağını yaşayan Türkiye-Rusya ilişkilerini nasıl etkileyeceğini konunun uzmanlarına sorduk. İşte cevaplar:

Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker: “Biz başından beri ABD gibi bir dünya devletinin bazı idarecilerin, yöneticilerin ve politikacıların görüşlerinden ibaret bir devlet olmadığı belirttik. Rusya bizim komşumuz ve iyi ilişkiler içerisinde olmak durumundayız. Biriyle ilişkimizin iyi olması demek, diğeriyle kötü olacağı anlamına gelmemeli. Dolayısıyla biz hem komşumuz Rusya’dan hem de müttefikimiz ABD’nin Türkiye’nin bu pozisyonu anlayış karşılamalarını bekliyoruz.”

Rusya uzmanı akademisyen Toğrul İsmayıl: Rusya yakın komşumuz dışlayamayız. ABD’de de müttefikimizdir. ABD tamamen Suriye’den çekilmiyor. Bana göre biraz erken teşhis ve sabırlı olmakta fayda var. ABD çekilse bile Suriye’de nasıl bir miras bırakacak. Öte yandan Rusya ile Türkiye’nin Suriye’de yakınlaşmasının temel nedenlerinden biri ABD’nin Suriye’de yürüttüğü politikaların her iki ülkenin de çıkarlarına aykırı olması. Astana süreci nasıl devam edecek. Kolay değil. İdlib biraz Rusya Türkiye ilişkilerinde gerginliğe neden oluyor.”

Rusya Dışişleri Konseyi’nden Türkiye uzmanı Timur Ahkmetov: Rusya ve Türkiye çıkarları farklı olsa da Suriye konusunda birlikte harekete ediyor. Rusya, Türkiye’nin Suriye’de güçlenmesine izin veriyor ama aynı zamanda Türkiye’nin güçlenmesi sürecine ABD’nin dâhil olmasını istemiyor. Türkiye’nin ABD’siz güçlü olmasından yana. ABD’nin Suriye’den çekilmesini olumlu buluyorlar ama bu sadece bu açıklamalar seviyesinde. Rusya, ABD’nin şimdilik Suriye’de kalmasını istiyor. Çünkü Rusya, ABD ile anlaşabileceğini umuyor. Çabuk ve hızlı çıkmasını istemiyor.”