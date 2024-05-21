6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi mi? İletişim Başkanlığı'ndan o iddialara açıklama geldi
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya yer alan "6 Şubat depremlerinde milli yas ilan edilmedi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 11 ilin etkilendiği büyük deprem felaketinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 6 Şubat 2023 tarihli genelgeyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem
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İddia Sahibi: Sedef Kabaşİddia Orijinal Linki: Orjinaline Git