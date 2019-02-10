Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'a sevgisiyle bilinen 83 yaşındaki Meliha Demirel, program sonunda yanına gittiği Erdoğan'a Türk bayrağı, eşi  Emine Erdoğan'a verilmek üzere de el örmesi çorap hediye etti. Erdoğan'la uzun süre sohbet eden Demirel, etkinlik sonunda  gazetecilerin sorularını cevapladı.Demirel, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek olduğunu  belirterek, "Şükürler olsun. Gördüm. Allah görmeyi nasip etti. Çok dua ettim.  Onun o nur yüzünü öptüm. Sarıldım. O tek lider. Sadece bizim değil, dünyanın  lideri." dedi.

 

Bu yaşına kadar böyle bir lider görmediğini aktaran Demirel, şöyle  devam etti:

"Türkiye'mizi güllük gülistanlık ettiler. İstanbul'a istediğinden  fazlasını yaptı. Erdoğan'a nasıl konuşuyorlar, o konuşanlar. Türkiye'de ipek gibi  yollar yaptılar. İstanbul susuzluktan ölecekti. Canım ciğerim. Nur yüzlü yavrum  getirdi o suyu. İstanbul için hala uğraşıyor. Cumhurbaşkanımıza bayrak getirdim.  'Bu bayrağa arkadaşlarınla sahip çık.' dedim. Bir de o yetimlerin, yoksulların  anası olan hanımına ayağı üşümesin diye çorap getirdim."

Demirel, Erdoğan'a sürekli dua ettiğini belirterek, onu görmekten  başka dileği olmadığını söyledi.